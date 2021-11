Chuva retorna ao Rio Grande do Sul neste domingo

publicidade

O sol aparece com nuvens neste domingo no Rio Grande do Sul, entretanto o tempo muda em algumas regiões. A nebulosidade aumenta em todo o Estado no decorrer do dia com o ingresso pelo Oeste de áreas de instabilidade.

Chove no Oeste e a instabilidade avança até o Centro e o Sul gaúcho, onde pode provocar chuva muito irregular na distribuição e, no geral, com baixos volumes.

O dia começa muito frio nos Aparados e faz calor à tarde na Grande Porto Alegre. No Oeste, pela chuva, aquece menos.