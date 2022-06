Chuva retorna ao RS com possibilidade de ventos e raios nesta sexta-feira

publicidade

Uma frente fria se forma ao longo desta sexta-feira e deixa o tempo úmido, com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. De acordo com a MetSul, há potencial para temporais isolados com rajadas de vento moderadas e fortes. Também não se afasta a possibilidade de queda de granizo em pontos isolados do Estado.

O volume de precipitação poderá ser alto em poucas horas, sobretudo, em cidades da Metade Norte. No Sul e Oeste a chuva tende a ser rápida. Por conta do ar polar que se aproxima, pode haver queda na temperatura no turno da noite em grande parte do Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre a mínima deve ser de 14 ºC e a máxima de 18 ºC nesta sexta-feira.

Veja as mínimas e máximas nas principais cidades

Torres 15 ºC / 18 ºC

Caxias do Sul 12 ºC / 15 ºC

Vacaria 11 ºC / 16 ºC

Erechim 10 ºC / 16 ºC

Santa Maria 10 ºC / 16 ºC

Bagé 9 ºC /15 ºC

Pelotas 9 ºC / 13 ºC