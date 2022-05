Chuva retorna ao RS neste sábado

publicidade

O tempo muda no Rio Grande do Sul neste sábado com um centro de baixa pressão. O sol até aparece com nuvens em parte do dia em diferentes áreas, mas a nebulosidade aumenta muito e o céu ficará nublado.

De manhã, chove em pontos da Metade Oeste. Da tarde para a noite, a precipitação atinge quase todas as regiões. A chuva, entretanto, será muito irregular e os volumes, no geral, baixos, na maior parte das cidades.

O dia começa frio, com as menores marcas na Serra e nos Aparados, que terão geada isolada. Com a nebulosidade, a temperatura se eleva menos e a tarde será amena. Em Porto Alegre, a mínima é de 12ºC, e a máxima chega aos 20ºC.

Alerta para "ciclone poderoso"

A MetSul alerta para o indicativo de um ciclone poderoso na costa ou sobre o continente no Leste gaúcho entre terça e quarta-feira. Segundo a MetSul, todos os principais modelos globais, usados pela meteorologia no mundo inteiro, apontam o mesmo: o ciclone margearia a costa gaúcha de Sul a Norte com enorme intensidade ou ingressaria no continente no Rio Grande do Sul. Qualquer destes cenários é altamente incomum.

A sua trajetória exata ainda é um ponto de interrogação e ficará mais clara até segunda-feira, diz a MetSul. A trajetória é importante porque dela vai depender a força do vento. Modelos que indicavam o ciclone margeando a costa gaúcha apontavam vento no litoral tão intenso quanto 120 km/h a 140 km/h, ao passo que as projeções apontando o ingresso do sistema no continente sinalizavam 80 km/h a 100 km/h. O cenário, então, é de enorme atenção com este possível ciclone atípico.

Mínimas e máximas no RS nesta sexta

Santa Cruz 11°C / 20°C

Bagé 9°C / 20°C

Erechim 10°C / 17°C

Caxias do Sul 8°C / 19°C

Torres 13ºC / 22°C