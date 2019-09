Chuva retorna com força ao RS nesta sexta-feira

publicidade

A chuva chega ao RS nesta sexta-feira. No Norte do Estado, chove desde o início do dia. Conforme uma frente quente avança em direção ao Sul, a instabilidade deve atingir quase todos os municípios do Estado ao longo do dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol aparece entre nuvens na Grande Porto Alegre e em parte do Interior no início do dia. No entanto, com o avanço, a nebulosidade toma conta. São esperadas trovoadas, e há risco de granizo em pontos isolados do Estado. O amanhecer será frio e, ao longo da tarde, temperaturas sobem um pouco.

Em Porto Alegre, dia começa com sol e deverá ter chuva ao longo do dia. A mínima deve ser de 10°C, e a máxima chega aos 23°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 10°C / 18°C

Cruz Alta 12°C / 21°C

Santiago 8°C / 20°C

Uruguaiana 8°C / 22°C

Alegrete 9°C / 21°C

Pelotas 10°C / 21°C

MetSul alerta para risco de temporais