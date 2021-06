Chuva supera 100 mm em Porto Alegre e Região Metropolitana, calcula MetSul

publicidade

O final da manhã deste domingo mantinha ainda as marcas do acúmulo da água decorrente do temporal que atingiu Porto Alegre. Em volume de precipitação, a MetSul Meteorologia calculou mais de 100 mm acumulados que foram registrados na Capital e Região Metropolitana. “Choveu, assim, grande parte da média histórica de junho na Grande Porto Alegre apenas entre o final da madrugada de ontem e o começo deste domingo”, informou.

“Em Porto Alegre, a chuva até 7h da manhã deste domingo somou desde que se iniciou no final da madrugada de sábado até 111 mm em alguns bairros. A maior parte da Capital ficou entre 90 mm e 110 mm”, relatou a MetSul.

“Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, no bairro Jardim Botânico, na zona Leste da cidade, o acumulado até o começo da manhã deste domingo foi de 109,6 mm. O volume, portanto, em apenas 24 horas, foi de 82% de toda a média histórica do mês de junho que é de 132,7 mm (série histórica 1961-1990), a terceira mais alta entre todos os meses do ano na Capital”, avaliou.

Alagamentos

Nos bairros Humaitá, Navegantes e Farrapos, na Zona Norte da Capital, por exemplo, a água permanecia acumulada em pontos de várias avenidas e ruas, atrapalhando o trânsito. O problema mais grave, porém, foi com os moradores de algumas residências que foram inundadas, causando prejuízos e muita sujeira.

Foto: Alina Souza

Um dos casos ocorreu na área da rua Voluntários da Pátria, perto da Arena do Grêmio. “Olha nossa casa..o estado em que está”, lamentou o motorista Marcílio de Oliveira, 51 anos. “São inúmeras vezes. Todos os anos se repete. Já perdemos até as contas”, desabafou, apontando os prejuízos com móveis e pertences estragados. “Vou ter agora de lavar e limpar. É triste a situação”, afirmou.