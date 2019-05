Chuva toma conta do Rio Grande do Sul nesta quinta

publicidade

Depois de uma quarta-feira de sol, o Rio Grande do Sul volta a receber uma intensa chuva. De acordo com a MetSul Meteorologia, o tempo fica instável a partir da Metade Norte já no começo desta quinta-feira, onde deve ter risco de chuva localmente forte com raios.

A chuva avança pelo resto do território gaúcho ao longo do dia. Não se afasta risco de granizo, sobretudo no Norte. No começo do dia, o sol pode até aparecer em pontos do Centro para o Sul gaúcho.

A temperatura pouco varia e deve ficar amena. Em Porto Alegre, a quinta será de muita chuva. Na Capital, as marcas ficam entre 14°C e 18°C.

Mínima e Máxima

Vacaria 12°C | 15°C

Santiago 12°C | 16°C

Uruguaiana 16°C | 17°C

Pelotas 12°C | 17°C

Cruz Alta 14°C | 18°C

Santa Rosa 15°C | 19°C

São Miguel 17°C | 20°C