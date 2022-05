Chuvas causam mortes e deixam municípios de SC em situação de emergência

publicidade

As chuvas que atingem o estado de Santa Catarina deixam até o momento ao menos três mortes, 121 municípios afetados e 22 em situação de emergência. O balanço é realizado pela Defesa Civil catarinense.

Duas mortes foram registradas no município de São Joaquim e uma na cidade de Urubici. Segundo a Defesa Civil, as mortes são decorrentes de pessoas que tentaram passar por áreas inundadas com veículos que acabaram arrastados pela correnteza.

São contabilizados, até o momento, 7.100 desalojados e 518 desabrigados, num total de 44.000 pessoas afetadas, conforme dados informados pelas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil.

Até o momento 22 (vinte e dois) municípios emitiram Decretos de Situação de Emergência: Tubarão, Orleans, Forquilhinha, Urubici, Maracajá, Araranguá, São Joaquim, Lages, Laurentino, Alfredo Wagner, Rio Rufino, Taió, Anitápolis, Monte Carlo, Videira, Macieira, Rio das Antas, Tangará, Rio do Oeste, Anitápolis, Alfredo Wagner e Lauro Muller.

Veja Também