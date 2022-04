Ciclista morre ao ser atingido por carro no bairro Agronomia, em Porto Alegre

publicidade

Um ciclista morreu na manhã desta quarta-feira em um acidente de trânsito em Porto Alegre. A ocorrência foi registrada na rua Dolores Duran, no bairro Agronomia. No local, um Ford Fiesta, de cor preta, dirigido por uma mulher, colidiu em uma bicicleta conduzida pela vítima, ainda não identificada, ocorrendo ainda o choque contra um poste.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foram acionados para bloquear parcialmente o trecho da via, juntamente com os policiais militares do 19º BPM.

A área foi isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que enviou equipes do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal. A Polícia Civil também foi acionada.

SAPUCAIA DO SUL

Já a Polícia Rodoviária Federal foi mobilizado na manhã desta quarta-feira para atender um acidente de trânsito no km 255 da BR 116, em Sapucaia do Sul.

De acordo com a PRF, um Chevrolet Monza, com placas de Canoas, estava parado em pane mecânica. Um furgão Mercedes-Benz Spinter, com placas de Sapucaia do Sul, colidiu na traseira do automóvel.

Um dos ocupantes do carro, uma menina de 12 anos, foi atropelada e ficou gravemente ferida. Outras duas vítimas, uma mulher de 31 anos e uma menina de dois anos, que estavam no interior do automóvel, também tiveram ferimentos.