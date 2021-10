Ciclista morre atropelado na BR-290

publicidade

Um ciclista de 57 anos morreu atropelado na BR-290, em Gravataí, às 15h45min desta terça-feira. Conforme a Policia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessou a via em sentido diagonal e um Hyundai IX35 atingiu a bicicleta. A condutora permaneceu no local. O teste do bafômetro deu negativo para a ingestão de álcool.

As faixas da esquerda e do centro ficaram bloqueadas até perto das 19h. A motorista do veículo, com placas de Rio Grande, prestou depoimento no fim da tarde.