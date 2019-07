Ciclista morre em colisão com carro na BR 386

publicidade

Um acidente grave causou a morte de um ciclista no km 351 da BR 386, em Estrela, nesta quinta-feira por volta das 6h15min. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 65 anos tentava cruzar a via e não percebeu a aproximação de uma Mitsubishi Pajero com placas de Cruzeiro do Sul, que deslocava-se pela rodovia no sentido interior-capital. Após a colisão, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O trânsito ficou em meia pista por mais de uma hora devido ao acidente. No momento a via está totalmente liberada e o atendimento encerrado.