Ciclista morre em colisão na RS 342

Um ciclista morreu na manhã deste sábado após ser atingido por uma caminhonete, na RS-342, acesso à cidade de Doutor Maurício Cardoso. Morador de Novo Horizontina, Benhur Lopes da Luz pedalava no trajeto entre a comunidade de Pitanga e o município, houve a colisão. Ele caiu às margens da rodovia, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros 193 e Samu estiveram no local até a chegada da equipe volante da Polícia Civil para os procedimentos legais. As causas do acidente serão investigadas. Da Luz era casado, deixou a esposa e dois filhos pequenos.

