Ciclone bomba provocará temporais no Rio Grande do Sul nos próximos dias

publicidade

Um ciclone bomba, que se formará a partir desta quarta-feira na Argentina, trará elevação de temperaturas e temporais ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. Segundo informações da MetSul Meteorologia, num primeiro momento, altas temperaturas serão registradas em solo gaúcho, com os termômetros podendo registrar 35ºC em algumas cidades. O ar quente virá com vento do quadrante Norte que pode soprar com rajadas fortes a muito fortes em pontos do Oeste, do Centro e do Sul gaúcho.

Num segundo momento, o ciclone causará uma frente fria que vai trazer chuva intensa e volumosa para municípios situados no Oeste e no Sul gaúcho. A instabilidade também aparecerá de maneira contundente no Centro da Argentina e no Uruguai.

De acordo com a MetSul, a rápida troca de massas de ar, de quente para mais fria, provocará uma virada na direção dos ventos: antes direcionados para o Norte, eles se voltarão para o Sul. Já na quinta-feira, a chuva já será generalizada no Estado, onde os acumulados podem ficar entre 150 mm e 200 mm.

Depois da chuva, o frio retornará ao Estado. Por estar muito ao Sul do continente, o resfriamento será maior na Argentina. No entanto, temperaturas mais baixas serão sentidas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná durante o final de semana.

Veja Também