Ciclone extratropical provoca vento forte e formação de ondas no Guaíba

Um ciclone extratropical provocou fortes rajadas de vento durante o domingo na Capital e em cidades próximas da Lagoa dos Patos como Viamão, Eldorado do Sul e Guaíba. Em Porto Alegre, o vento constante com rajadas moderadas associadas ao ciclone propiciaram a formação de ondas no Guaíba, na orla de Ipanema, na Zona Sul.

Em vários pontos da cidade faltou energia elétrica. Também houve queda de galhos de árvores em diversas regiões da cidade. A meteorologista da Metsul Estael Sias explica que o vento tem sido constante desde a noite de sábado, oscilando entre os quadrantes Sul e Leste.

"Isso favorece a agitação na região da Lagoa dos Patos, formando até ondas no Guaíba em razão dessas rajadas de vento que têm acontecido já nas últimas 16 horas na região", afirma. As medições indicaram ventos de 73 km/h na região do Aeroporto Salgado Filho.

Ela destaca que um ciclone extratropical está atuando no oceano e foi responsável por rajadas de vento “muito fortes” no Uruguai e no Sul do Rio Grande do Sul, especialmente no Porto de Rio Grande, que parou suas atividades em função do vento forte persistente.

"E essas rajadas de vento acabam abrangendo a Costa Doce, Litoral Norte e a Região Metropolitana de Porto Alegre", completa.

Apesar da ventania durante todo o domingo, Estael garante que as rajadas de vento seguem perdendo força ao longo da segunda-feira à medida que o ciclone se afasta para alto-mar. "E a partir de terça o vento é calmo. Portanto, essas pequenas ondas que conseguimos visualizar na região do Guaíba devem persistir ao longo do domingo e devem perder força ao longo da segunda-feira", assinala.

Conforme a Defesa Civil de Porto Alegre, a força do vento provocou danos no Anfiteatro Pôr do Sol, que teve perda de placas metálicas. O coordenador da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues, destaca que o vendaval também quebrou vidros da janela da agência do INSS, na Borges de Medeiros, e provocou danos na sede do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), localizado na rua Coronel Vicente, ambos no Centro Histórico. "Ninguém ficou ferido", afirma.

