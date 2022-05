Ciclone se afasta e sol aparece mais nesta quinta-feira no RS

publicidade

A nebulosidade diminui à medida que o ciclone extratropical se afasta gradualmente da costa do Sul do Brasil e o sol aparece com nuvens na maioria das regiões gaúchas. Mesmo assim, são previstos ainda períodos de maior nebulosidade com céu nublado a encoberto em parte do dia em vários pontos do Estado, principalmente na madrugada e de manhã. Chance de chuva isolada e breve, sobretudo na metade leste gaúcha.

O dia é ameno no Rio Grande do Sul e começa frio na Campanha e em pontos do Noroeste do Norte do Estado. Já a tarde, por sua vez, deve ser de temperatura agradável. Em Porto Alegre, a quinta-feira terá sol e nuvens, com mínima de 15°C e máxima de 21°C.

Mínimas e máximas no RS

Bagé 6°C / 21°C

Santa Maria 13°C / 22°C

Vacaria 9°C / 18ºC

Torres 15ºC / 21°C

Erechim 13°C / 21°C

