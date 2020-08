Clínica veterinária para famílias de baixa renda quer ampliar atendimentos em Porto Alegre

publicidade

Inaugurada em julho, a Clínica Veterinária IMPA Vet Center – Instituto Majúna de Proteção Animal – está de portas abertas para atender animais resgatados das ruas e de tutela de famílias de baixa renda. O espaço é fruto de uma rede de protetores da causa animal e profissionais da veterinária e outras áreas que buscam cobrir uma demanda, identificada por eles, de castração e atendimento clínico especializado para cães e gatos de rua ou de pessoas com poucas condições financeiras.

Grande parte do investimento para a montagem e a compra dos equipamentos da IMPA Vet Center foi viabilizada a partir de doações e ajuda voluntária. O projeto da clínica, iniciado em janeiro de 2020, foi concretizado em 27 de julho, com o início dos atendimentos. Na dianteira do projeto, a protetora Raquel Majúna (quem dá nome ao estabelecimento) contou que logo nos primeiros dias a equipe de profissionais atendeu três animais resgatados.

Foto: IMPA Vet Center / Divulgação / CP

Para além da emergência, a clínica teve grande procura por vacinação para cães e gatos. Apesar da pandemia ter prejudicado o fluxo de atendimentos, Majúna é otimista. “O movimento está abaixo do esperado, mas não terrivelmente abaixo. Nós temos campo de trabalho”, afirmou. Para conquistar esse espaço, a empreendedora iniciou a distribuição de material com informações em alguns bairros estratégicos da cidade.

Também por conta da pandemia, a realização de castrações foi atrasada. Isso porque um dos equipamentos cirúrgicos necessários para o procedimento foi encomendado de São Paulo. A clínica ainda precisará esperar até o final do mês para iniciar o atendimento.

O limite de atendimentos diários de castração ainda não é o que Majúna calcula como ideal. Para dar conta de operar mais animais, a IMPA Vet Center precisará ampliar o número de gaiolas usadas no pós-operatório. O protocolo é do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Para isso, a equipe da clínica veterinária busca mais uma vez contar com a ajuda de voluntários, para doações do suporte de acolhimento ou ajuda em dinheiro.

Atualmente, há apenas uma política pública na Capital para castração gratuita de animais. Ele é elaborado pela Secretaria Especial de Direitos Animais (Seda), que em 2019 realizou a castração gratuita de 3.856 animais de estimação da Capital. A proposta da Seda, no entanto, beneficia apenas tutores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, como Bolsa Família ou o Número de Identidade Social (NIS).

A IMPA Vet Center está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. O telefone para consultas e doações é 3028-2631. Em caso de emergência, não precisa de agendamento antecipado.