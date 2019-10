Clínicas geriátricas clandestinas em Porto Alegre geram debate

publicidade

O grande número de clínicas geriátricas clandestinas acendeu um alerta na sociedade gaúcha, e entidades de classe decidiram trazer o tema à pauta. Nesta segunda-feira, o debate, promovido pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa) em parceria com a Comissão Especial dos Direitos da Pessoa Idosa (CEI) da seccional gaúcha Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) e Moderna Idade, discutiu a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas à esta população e a necessidade de maior rigor na fiscalização de clínicas de geriatria.

Presidente da CEI, o advogado Cristiano Lisboa Martins, ressaltou o grande número de idosos no Rio Grande do Sul, uma população que hoje supera os jovens e as crianças. Em meio a este cenário, o advogado destacou a necessidade de o tema ter maior interesse por parte da população. “O envelhecimento da população é irreversível e a sociedade precisa estar atenta para este tema, mas na realidade não é o que ocorre.” Na avaliação dele, é necessária uma política pública mais clara para a população idosa, mesmo com o entrave financeiro.

Como caminho para as dificuldades financeiras de estados e municípios na implementação de políticas mais efetivas na garantia dos direitos dos idosos, Martins aposta no caminho das isenções. Dessa maneira os contribuintes poderiam direcionar parte de seus impostos diretamente para conselhos municipais de idosos. “Precisamos encontrar alternativas para o custeio das políticas públicas, e nos parece que a renúncia fiscal é a melhor alternativa.”

Para Martins, o grande número de clínicas clandestinas é decorrência justamente da falta de políticas que garantam aos idosos sem condições, um local público onde possam ser acolhidos e atendidos de forma adequada. Ao avaliar o trabalho de fiscalização destas clínica irregulares, ele elogiou o trabalho do Ministério Público (MP/RS), que vem realizando diversas operações e fechando espaços impróprios.