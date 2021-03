Cogestão e serviços não essenciais voltam ao Rio Grande do Sul

publicidade

O modelo de cogestão do Distanciamento Social no Rio Grande do Sul e o funcionamento de serviços não essenciais retornam na próxima segunda-feira. Por que o governo do Estado tomou esta decisão no momento em que o Estado registra recordes de mortes por coronavírus e a ocupação dos leito de UTI passa dos 100%? De acordo com o governador Eduardo Leite, os motivos são econômicos, mas também devido a indicadores que mostram a redução da demanda por leitos hospitalares e a diminuição da taxa de transmissão.

Entenda: