Colisão deixa um morto e um ferido grave na BR 287, entre São Vicente do Sul e São Pedro do Sul

publicidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida gravemente em um acidente de trânsito ocorrido ao amanhecer desta quarta-feira na BR 287, entre os municípios de São Vicente do Sul e São Pedro do Sul. No trecho da rodovia, após a ponte sobre o rio Toropi, um Volkswagen Saveiro e uma Fiat Strada colidiram frontalmente. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Almir Meireles da Silva, 47 anos, foi socorrido por uma equipe do Samu, mas morreu durante atendimento médico em um hospital da região. Ela era o proprietário da Cia das Frutas, tradicional estabelecimento comercial em Santiago, especializado na venda de frutas, verduras, hortaliças e legumes frescos. A vítima viajava para Santa Maria. Já o outro motorista, um idoso de 67 anos, permanecia em estado grave.

Após o acidente, a PRF emitiu um alerta. “As colisões frontais ocorrem com maior frequência nas rodovias do Interior do Estado, que em sua maior parte são pistas simples. Ultrapassagens são proibidas sempre que houver sinalização às margens da rodovia (placa R-7) e linha amarela contínua no pavimento. É muito importante o condutor ultrapassar outro veículo somente quando tiver plena segurança e visibilidade para executar a manobra. Em caso de dúvida, o condutor deve aguardar um momento mais oportuno”, advertiu em nota. “À noite ou sob chuva, a visibilidade fica muito prejudicada e as ultrapassagens devem ser evitadas ou realizadas em locais onde haja iluminação pública”, acrescentou a PRF.