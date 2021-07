Colisão deixa um morto na BR 386, em Montenegro, no Vale do Caí

publicidade

Uma pessoa morreu ao amanhecer desta segunda-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 415,4 da BR 386, em Montenegro, na região do Vale do Caí. Havia uma densa neblina na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma Toyota Hillux, com placas de Novo Hamburgo, e uma carreta Volvo, emplacada em Lajeado, colidiram no trecho da rodovia.

O condutor da caminhonete, de 44 anos, teve óbito no local. O passageiro do veículo, de 55 anos, sobreviveu. Por sua vez, o caminhoneiro não teve ferimentos.

“Ao transitar sentido capital-interior, a caminhonete colidiu com a carreta que tentava cruzar a rodovia após sair de um posto de combustível”, informou a PRF em um comunicado.

Saída de pista

Já em Santo Antônio da Patrulha, a saída de pista de um Audi, com placas de Gravataí, resultou em morte no km 14 da BR 290, na noite de domingo. O motorista, de 69 anos, morreu no acidente. O efetivo da PRF compareceu no local.

Em Carlos Barbosa, no km 235 da BR 470, na tarde de domingo, um motociclista, de 54 anos, faleceu na saída de pista e no choque contra objeto fixo de uma moto Yamaha, com placas de Novo Hamburgo.