Colisão entre carro e caminhão resulta na morte de duas pessoas na BR 285, em Santa Bárbara do Sul

Uma colisão entre um veículo e um caminhão resultou na morte de duas pessoas na BR 285, em Santa Bárbara do Sul, na madrugada deste sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente de trânsito que ocorreu no km 389 por volta das 2h10min, envolveu um Astra, com placas de Santa Bárbara do Sul, e uma carreta Scania, de Erechim. Os dois mortos eram ocupantes do automóvel que na batida acabou pegando fogo.

O motorista do caminhão, por outro lado, escapou ileso da ocorrência. Segundo os policiais rodoviários, o carro que vinha de Santa Bárbara do Sul seguia em direção a cidade de Panambi quando colidiu com a carreta, que vinha no sentido contrário. O teste de bafômetro do motorista do caminhão resultou em 0,26 mg/L, o que configura infração de trânsito - mas abaixo do necessário para configurar crime de embriaguez ao volante.

As vítimas morreram no local e os técnicos do Instituto Geral de Perícia (IGP) foram acionados. A identidade das vítimas não foi divulgada pela PRF.