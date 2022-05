Colisão entre carros provoca vazamento de gás no bairro Bom Fim, em Porto Alegre

publicidade

Uma colisão entre dois carros provocou, na noite desta segunda-feira, vazamento de gás no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros esteve no local e isolou a região da esquina da avenida Independência com a rua Barros Cassal devido a riscos de explosão de um dos veículos. Moradores foram retirados das ruas.

Um dos carros envolvidos no acidente ficou capotado na via. Não há informações sobre vítimas.

⚠️ Corpo de Bombeiros tenta contar o vazamento de gás. Risco de explosão é grande @correio_dopovo pic.twitter.com/LxhYSEae8i — Jonathas Costa (@jonathasac) May 31, 2022