Colisão entre dois caminhões deixa um morto na ERS 118, em Viamão

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões resultou em uma morte na manhã desta terça-feira no km 36 da ERS 118, no bairro Tarumã, em Viamão. Houve a colisão frontal entre um Volkswagen Worker, com placas de Viamão, e um Mercedes-Benz 710, com placas de Porto Alegre.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor do segundo veículo teve óbito no local.