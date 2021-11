Colisão entre dois carros deixa um morto em Gramado

publicidade

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido no início da manhã desta quinta-feira no km 30 da ER 115, em Gramado, na Serra. No trecho da rodovia ocorreu a colisão entre dois automóveis, sendo um Chevrolet Corsa e um Subaru.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima fatal, um homem de 48 anos, conduzia o Corsa. Uma passageira teve ferimentos. O condutor do Subaru também ficou ferido. Com o impacto, o veículo saiu da pista e capotou fora da estrada.

A ocorrência mobilizou o 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º BRBM), além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM). Houve um bloqueio parcial da via.

Em Caxias do Sul, uma pedestre, de 49 anos, morreu atropelada no km 151,8 da BR 116, na manhã desta quinta-feira. A vítima foi atingida por um veículo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada.