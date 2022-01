Colisão frontal causa morte de uma pessoa na BR 386, em Frederico Westphalen

publicidade

Um homem de 64 anos morreu na noite desse sábado, no km 36 da BR 386, em Frederico Westphalen, após acidente entre um micro-ônibus com placas de São Paulo e um automóvel Pálio, placas de Ametista do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na ocorrência, ocorreu um choque frontal. O condutor do Palio foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do micro-ônibus não ficou ferido. Os veículos ficaram parcialmente sobre a via, com o trânsito fluindo em meia pista, até o atendimento final da ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Oeste de Santa Catarina

Na região Oeste de Santa Catarina, às 15h de sábado, duas pessoas morreram após acidente de trânsito, na BR-282. Ocorreu uma colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão, entre os municípios de Vargem Bonita e Catanduvas. Outra pessoa ficou ferida e foi resgatada em estado grave.

No acidente, um Chevrolet/Prisma com placas de Ipumirim colidiu de frente em um caminhão Ford/Cargo 814 com placas de Joaçaba. Um terceiro veículo também foi atingido, mas os ocupantes não ficaram feridos.

Morreram o motorista e a passageira do banco traseiro do Prisma, que seguia sentido Vargem Bonita para Catanduvas. Um terceiro ocupante do carro ficou preso às ferragens, foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento no Hospital Universitário Santa Terezinha, de Joaçaba.