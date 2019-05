Colisão frontal entre carro e caminhão resulta em morte em Passo Fundo

publicidade

Um acidente resultou em morte, perto das 17h30min desta quarta-feira, em Passo Fundo, no Norte gaúcho. Um automóvel com placas do município bateu contra um caminhão de São Marcos, no km 282 da BR 285.

O condutor do Peugeot 207, sozinho no veículo, não resistiu às lesões e morreu. Já o motorista do caminhão não se feriu. O trânsito permanecia em meia-pista no local, no início da noite.