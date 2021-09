Colisão frontal na BR 470, em Carlos Barbosa, deixa um morto e outro ferido

publicidade

O condutor de um automóvel Saveiro morreu ontem após colidir o veículo em um ônibus de turismo no km 230 da BR 470. O acidente provocou lentidão durante a tarde na rodovia, que dá acesso ao município de Carlos Barbosa, na Serra.

O Corpo de Bombeiros Militar (CMB) foi acionado para ajudar no resgate ao motorista do ônibus, emplacado em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Com ferimentos, foi socorrido e encaminhado a um hospital.