Comércio poderá abrir no feriado em Porto Alegre

As lojas da capital poderão abrir as portas na segunda-feira,15 de novembro, feriado de Proclamação da República. Conforme a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-Poa) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-Poa), entidades representantes dos empresários do comércio e dos empregados no setor, respectivamente, a diretriz que assinala a abertura destes estabelecimentos comerciais em feriados prevê a obrigatoriedade de acordo coletivo por parte das empresas que necessitarem do trabalho dos colaboradores.

As lojas de rua têm autonomia para escolher o período de atividade, sendo comum, o funcionamento das 9h às 19h. Já as que estão nos shoppings seguem os horários desses locais.

A abertura dos mercados também segue à adesão ao acordo coletivo. Os que adotaram esse instrumento de trabalho especial para feriados junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, com a assistência do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS), poderão funcionar normalmente, com a utilização da mão de obra dos colaboradores, no feriado do dia 15, em Porto Alegre, respeitadas as normas definidas na referida determinação.

Os bancos estarão fechados. A informação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a qual destaca que o feriado é nacional e por isso não haverá expediente nas agências, mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data.

No dia 16, terça-feira, os bancos abrem normalmente nos lugares que não tiverem feriados municipais.Como de praxe, as áreas de autoatendimento, os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking, ficarão disponíveis para os clientes. As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento em 15 de novembro poderão ser pagos, sem acréscimo, na terça-feira, 16.

As lotéricas podem funcionar, desde que sejam abertas somente pelos proprietários. Segundo o Sindicato dos Agentes Lotéricos do Rio Grande do Sul (Sincoergs), não há acordo com o sindicato que contemple a jornada de trabalho dos funcionários em feriados.

