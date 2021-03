Com 113 novos óbitos, RS passa de 13,5 mil mortes por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou, nesta segunda-feiras, 113 novos óbitos em decorrência do coronavírus. Com os novos casos, o Estado passa a contabilizar 13.562 vítimas fatais por Covid-19. Os óbitos divulgados hoje ocorreram em 65 municípios gaúchos entre 8 de fevereiro e 8 de março, à exceção de três casos que ocorreram há mais de 30 dias. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), apenas 45 das 497 cidades ainda não registram mortes de pessoas contaminadas pelo vírus.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 2.726 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 113 óbitos.



Total de casos confirmados: 691.405

Óbitos: 13.562

Recuperados: 640.770 (93% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/aGMTNgPc4Z — Secretaria da Saúde (@SES_RS) March 8, 2021

O boletim atualizado da SES também informou a inserção de 2.726 novos infectados, totalizando 691.405 casos conformados de coronavírus – sendo 93% dos pacientes recuperados.

A taxa de ocupação de UTIs no Estado era de 101,1% na tarde desta segunda-feira. A rede hospitalar operou com 124 pacientes a mais do que a estrutura permite.

Veja Também

Óbitos registrados pela SES

Ajuricaba (mulher, 90 anos)

Ajuricaba (homem, 86 anos)

Alvorada (homem, 70 anos)

Alvorada (homem, 63 anos)

Alvorada (mulher, 61 anos)

Alvorada (homem, 56 anos)

Ametista do Sul (homem, 64 anos)

Ametista do Sul (homem, 69 anos)

Arroio Grande (mulher, 54 anos)

Bagé (mulher, 62 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 91 anos)

Bento Gonçalves (homem, 67 anos)

Bom Jesus (mulher, 95 anos)

Cachoeira do Sul (mulher, 67 anos)

Cachoeira do Sul (homem, 77 anos)

Cachoeirinha (homem, 81 anos)

Cachoeirinha (mulher, 79 anos)

Campo Bom (mulher, 54 anos)

Canela (mulher, 60 anos)

Canela (homem, 70 anos)

Canela (mulher, 66 anos)

Canoas (mulher, 52 anos)

Canoas (mulher, 69 anos)

Canudos do vale (homem, 75 anos)

Carazinho (homem, 69 anos)

Caxias do Sul (homem, 88 anos)

Caxias do Sul (homem, 71 anos)

Caxias do Sul (homem, 75 anos)

Caxias do Sul (mulher, 55 anos)

Caxias do Sul (homem, 46 anos)

Caxias do Sul (homem, 73 anos)

Cruzeiro do Sul (homem, 66 anos)

Dom Pedrito (mulher, 73 anos)

Erechim (homem, 85 anos)

Erechim (mulher, 81 anos)

Erechim (homem, 76 anos)

Estancia Velha (mulher, 60 anos)

Estância Velha (mulher, 36 anos)

Estância Velha (homem, 44 anos)

Estância Velha (homem, 51 anos)

Esteio (homem, 62 anos)

Esteio (homem, 83 anos)

Estrela (mulher, 80 anos)

Faxinal do Soturno (homem, 71 anos)

Frederico Westphalen (mulher, 66 anos)

Getúlio Vargas (homem, 40 anos)

Gravataí (homem, 67 anos)

Gravataí (homem, 40 anos)

Gravataí (mulher, 46 anos)

Gravataí (homem, 63 anos)

Guaíba (homem, 61 anos)

Guaíba (homem, 76 anos)

Igrejinha (mulher, 68 anos)

Ijuí (homem, 69 anos)

Lagoa Vermelha (mulher, 62 anos)

Lajeado (homem, 82 anos)

Lajeado (homem, 73 anos)

Marau (mulher, 76 anos)

Montenegro (homem, 73 anos)

Não-Me-Toque (homem, 68 anos)

Nonoai (homem, 74 anos)

Nonoai (homem, 70 anos)

Nova Petrópolis (mulher, 81 anos)

Novo Hamburgo (homem, 66 anos)

Passo Fundo (mulher, 72 anos)

Passo Fundo (mulher, 59 anos)

Passo Fundo (homem, 58 anos)

Passo Fundo (homem, 78 anos)

Picada Café (mulher, 88 anos)

Portão (homem, 59 anos)

Porto Alegre (mulher, 78 anos)

Porto Alegre (mulher, 80 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Putinga (homem, 52 anos)

Rio dos Índios (mulher, 44 anos)

Rolante (homem, 78 anos)

Rolante (menino, 7 anos)

Santa Maria (homem, 59 anos)

Santa Maria (homem, 48 anos)

Santiago (homem, 67 anos)

São Borja (mulher, 81 anos)

São Borja (homem, 63 anos)

São Francisco de Paula (homem, 74 anos)

São Leopoldo (mulher, 80 anos)

São Marcos (homem, 81 anos)

São Sebastião do Cai (homem, 69 anos)

São Vicente do Sul (homem, 73 anos)

Sapiranga (homem, 81 anos)

Sapiranga (mulher, 64 anos)

Sapiranga (mulher, 28 anos)

Sapiranga (mulher, 77 anos)

Sapiranga (homem, 55 anos)

Sapiranga (mulher, 39 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 65 anos)

Soledade (homem, 51 anos)

Tapejara (homem, 66 anos)

Taquari (homem, 59 anos)

Teutônia (homem, 68 anos)

Tramandaí (mulher, 67 anos)

Tramandaí (homem, 87 anos)

Tupanciretã (homem, 63 anos)

Vacaria (mulher, 84 anos)

Venâncio Aires (mulher, 66 anos)

Venâncio Aires (homem, 85 anos)

Venâncio Aires (homem, 85 anos)

Venâncio Aires (mulher, 49 anos)

Viamão (homem, 85 anos)

Viamão (mulher, 67 anos)

Viamão (mulher, 79 anos)

Vila Flores (mulher, 74 anos)

Westfália (mulher, 70 anos)

Xangri-lá (mulher, 76 anos)