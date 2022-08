Com 29 casos confirmados, RS emite alerta epidemiológico sobre a varíola do macaco

publicidade

Com casos confirmados em 14 municípios gaúchos, o governo do Estado emitiu, nesta quarta-feira, um alerta epidemiológico sobre a varíola do macaco. O documento, assinado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), reforça as medidas a serem adotadas pelos serviços de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada, incluindo laboratórios e Vigilâncias Epidemiológicas municipais.

O boletim atualizado da Secretaria Estadual de Saúde mostra, nesta quarta-feira, o registro total de 29 casos confirmados no RS, além de 71 que estão em investigação. O primeiro caso no Rio Grande do Sul foi confirmado no dia 12 de junho.

Entre as ações apontadas pela publicação estão a comunicação imediata dos casos suspeitos por parte dos profissionais de saúde às respectivas secretarias municipais de Saúde e à Secretaria Estadual da Saúde (SES); a coleta de amostras para confirmação diagnóstica em laboratório; rastreamento e monitoramento dos contatos do caso suspeito; e isolar o paciente.

No Brasil, até o momento, são 2.415 casos confirmados e foi declarada transmissão comunitária da doença (quando não há como definir uma cadeia de transmissão do vírus). A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em 23 de julho.

Neste ano, é a primeira vez que a transmissão acontece em vários continentes, sem vínculo com viagens à África, região considerada endêmica, onde o vírus já circula há algumas décadas.

COE começa o acompanhamento da doença no RS

A SES realizou nesta quarta-feira a primeira reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) para o monitoramento e acompanhamento da varíola do macaco no Estado. O grupo reúne diferentes entidades e representações de áreas de gestão, de universidades e de áreas da saúde.

Um dos pontos apresentados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) foi o trâmite em finalização para a publicação do plano de contingência. Com previsão de divulgação para os próximos dias, o documento será a referência para as ações do Estado e dos municípios. O objetivo é oferecer aos profissionais e gestores informações estratégicas de contenção, controle e orientações para lidar com a emergência.