Com 3.670 mortes, Brasil passa dos 52,9 mil casos de Covid-19

publicidade

O Brasil acumula 3.670 mortes e 52.995 casos confirmados de Covid-19 desde o primeiro registro da doença no país, em 26 de fevereiro. Só nas últimas 24 horas, foram 357 novos óbitos pela infecção, mostrou o balanço epidemiológico do governo federal nesta sexta-feira. Já o número de contaminados teve acréscimo de 3.503 ante o último boletim, divulgado na quinta-feira. A taxa de letalidade, que é o percentual de mortes entre indivíduos doentes, cresceu de 6,7% para 7,1%.

• Leia mais sobre a Covid-19

O estado de São Paulo continua sendo o mais atingido pela pandemia, com 17.826 casos confirmados e 1.512 mortes. O Rio de Janeiro vem logo na sequência com 6.282 ocorrências e 570 óbitos.

O balanço epidemiológico mais recente da Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta sexta, apontou 1060 casos confirmados e 31 mortes em decorrência da Covid-19, distribuídos por 109 municípios gaúchos. Porto Alegre é a cidade mais afetada, com 417 casos e 10 óbitos.

Casos e óbitos por unidade da federação

• São Paulo: 17.826 casos (1.512 mortes)

• Rio de Janeiro: 6.282 casos (570 mortes)

• Ceará: 4.800 casos (284 mortes)

• Pernambuco: 3.999 casos (352 mortes)

• Amazonas: 3.194 casos (255 mortes)

• Bahia: 1.962 casos (64 mortes)

• Maranhão: 1.951 casos (88 mortes)

• Pará: 1.446 casos (75 mortes)

• Minas Gerais: 1.419 casos (54 mortes)

• Espírito Santo: 1.381 casos (42 mortes)

• Santa Catarina: 1.170 casos (42 mortes)

• Paraná: 1.119 casos (64 mortes)

• Rio Grande do Sul: 1.061 casos (31 mortes)

• Distrito Federal: 989 casos (26 mortes)

• Rio Grande do Norte: 754 casos (38 mortes)

• Amapá: 633 casos (18 mortes)

• Goiás: 486 casos (24 mortes)

• Alagoas: 413 casos (27 mortes)

• Paraíba: 386 casos (44 mortes)

• Roraima: 304 casos (3 mortes)

• Rondônia: 290 casos (5 mortes)

• Piauí: 256 casos (16 mortes)

• Mato Grosso: 240 casos (8 mortes)

• Acre: 234 casos (11 mortes)

• Mato Grosso do Sul: 213 casos (7 mortes)

• Sergipe: 144 casos (8 mortes)

• Tocantins: 43 casos (2 mortes)