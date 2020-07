Com 34 novas mortes, RS tem novo recorde de óbitos registrados em 24 horas

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou 34 novas mortes por coronavírus nesta terça-feira e elevou para 793 o número total de óbitos pela doença no território gaúcho. O Estado já havia divulgado 32 óbitos em um dia em dois boletins epidemiológicos de junho e julho.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 1.484 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 34 óbitos de pessoas com o #coronavirus.



Total de casos confirmados: 33.800

Óbitos: 793



O número estimado recuperados é de 28.086 (83% dos casos).https://t.co/ZxiPeaLhKP pic.twitter.com/LrzZo4bhYy — Secretaria da Saúde (@SES_RS) July 7, 2020

A atualização dos dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontou ainda o registro de 1.484 novos infectados pela Covid-19, toalizando 33,8 mil casos confirmados da doença espalhados por 424 municípios gaúchos. O número estimado recuperados é de 28.086, que representa 83% do total de casos confirmados.

A cidade de Porto Alegre, que teve nove novos óbitos em 24 horas, segue sendo o município com o maior volume de mortes e casos de coronavírus, com 127 óbitos e 3,3 mil casos. O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no entanto, já contabiliza 132 vítimas fatais pela doença. Os óbitos mais recentes na Capital ainda não constam no painel de monitoramento estadual.

A cidade de Passo Fundo aparece em segunda posição no rankings estadual com 47 óbitos e 2,1 mil infectados entre seus moradores. Em terceiro lugar está Lajeado com 22 óbitos por coronavírus e 1,6 mil casos confirmados da doença.

Óbitos reportados pela SES

- Alvorada (homem, 71 anos)

- Alvorada (mulher, 87 anos)

- Barão de Cotegipe (homem, 83 anos)

- Bento Gonçalves (mulher, 60 anos)

- Camaquã (homem, 62 anos)

- Esteio (mulher, 46 anos)

- Frederico Westphalen (mulher, 53 anos)

- Gramado (homem, 37 anos)

- Gravataí (homem, 58 anos)

- Igrejinha (homem, 57 anos)

- Montenegro (mulher, 41 anos)

- Novo Hamburgo (mulher, 51 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 67 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 71 anos)

- Osório (homem, 91 anos)

- Pelotas (homem, 87 anos)

- Porto Alegre (homem, 63 anos)

- Porto Alegre (mulher, 58 anos)

- Porto Alegre (homem, 76 anos)

- Porto Alegre (mulher, 92 anos)

- Porto Alegre (homem, 83 anos)

- Porto Alegre (homem, 75 anos)

- Porto Alegre (mulher, 91 anos)

- Porto Alegre (homem, 91 anos)

- Porto Alegre (mulher, 92 anos)

- Rio Grande (homem, 74 anos)

- Ronda Alta (homem, 47 anos)

- Santo Antônio da Patrulha (mulher, 73 anos)

- Taquara (mulher, 50 anos)

- Tramandaí (mulher, 62 anos)

- Viamão (mulher, 61 anos)

- Viamão (mulher, 68 anos)

- Viamão (homem, 84 anos)

- Xangri-lá (homem, 38 anos)