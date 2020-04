Com 51 mortes, RS ultrapassa os 1,4 mil casos de Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde atualizou para 1.420 o número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, em seu último boletim epidemiológico, publicado às 18h23min, nesta quarta-feira. Com 51 óbitos, a doença tem índice de letalidade de 3,6%.

➡️1.420 casos (em 137 municípios)

➡️51 óbitos



ℹ️Mais informações em https://t.co/ZxiPeaLhKP pic.twitter.com/ZgTxokNTKI — Secretaria da Saúde (@SES_RS) April 29, 2020

O óbito mais recente foi constatado no começo desta noite. Trata-se de uma mulher de 54 anos, de Venâncio Aires, que foi internada no último domingo, no Hospital São Sebastião Mártir e faleceu nesta quarta-feira. A paciente tinha como fator de risco uma doença cardiovascular prévia. Este foi o terceiro óbito no município, que tem 15 casos confirmados da Covid-19.

Em relação ao informe da noite de terça-feira, foram 70 novos casos e 2 óbitos em decorrência do coronavírus. Em todo o Estado, 825 pessoas já se recuperaram da doença.