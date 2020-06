Com 540 óbitos, RS passa dos 24 mil casos de Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul alcançou nesta sexta-feira a marca de 540 mortes por coronavírus e 24.114 infectados pela doença em território gaúcho. Os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) contabilizaram que o Estado teve 40 óbitos em decorrência do vírus nas últimas 48 horas.

Excepcionalmente, o volume de óbitos registrado hoje refere-se aos dois últimos dias, visto que a SES não contabilizou as vítimas fatais na quinta-feira alegando erro no sistema de acesso aos dados. Os casos reportados hoje ocorreram entre o dia 17 deste mês e esta sexta-feira.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 1.093 novos casos da #COVID19.



São 40 óbitos a mais no Estado.



Total de casos confirmados: 24.114

Óbitos: 540



O número estimado recuperados é de 19.135 (79% dos casos).https://t.co/ZxiPeaLhKP pic.twitter.com/Xm56JNVWpZ — Secretaria da Saúde (@SES_RS) June 26, 2020

De acordo com o boletim estadual, o número de pacientes recuperados da doença passou de 19 mil, o que representa 79% dos casos já registrados em 389 municípios gaúchos. A atualização do boletim teve ainda 39 casos confirmados excluídos por duplicidade ou revisão de resultado. A taxa de ocupação de leitos de UTIs em geral, nesta sexta-feira, é de 70,5%.

Nesta sexta, houve 1.093 casos confirmados da doença. Foi o quarto dia consecutivo em que o número de contaminados passa dos mil em um período de 24 horas.

Óbitos reportados hoje pela SES

- Bento Gonçalves (homem, 82 anos)

- Cachoeirinha (homem, 52 anos)

- Camaquã (mulher, 67 anos)

- Campo Bom (mulher, 73 anos)

- Campo Bom (mulher, 42 anos)

- Canoas (homem, 52 anos)

- Canoas (mulher, 78 anos)

- Capão da Canoa (homem, 38 anos)

- Carlos Barbosa (homem, 71 anos)

- Caxias do Sul (homem, 54 anos)

- Caxias do Sul (homem, 83 anos)

- Caxias do Sul (homem, 85 anos)

- Cruz Alta (homem, 78 anos)

- Cruzeiro do Sul (homem, 77 anos)

- Esteio (homem, 74 anos)

- Gravataí (homem, 63 anos)

- Marau (homem, 78 anos)

- Nova Santa Rita (homem, 68 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 43 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 79 anos)

- Novo Hamburgo (mulher, 83 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 47 anos)

- Passo Fundo (mulher, 92 anos)

- Porto Alegre (homem, 84 anos)

- Porto Alegre (mulher, 54 anos)

- Porto Alegre (homem, 79 anos)

- Porto Alegre (homem, 91 anos)

- Porto Alegre (homem, 68 anos)

- Porto Alegre (homem, 70 anos)

- Porto Alegre (mulher, 78 anos)

- Santa Maria (mulher, 76 anos)

- Santa Maria (mulher, 84 anos)

- Santo Ângelo (mulher, 91 anos)

- Santo Ângelo (homem, 102 anos)

- São Leopoldo (mulher, 88 anos)

- São Leopoldo (mulher, 63 anos)

- São Luiz Gonzaga (mulher, 48 anos)

- São Sepé (homem, 86 anos)

- Tapejara (mulher, 68 anos)

- Vale Verde (homem, 55 anos)