Com 55 novos óbitos, RS chega a 10.567 mortes por Covid-19

Com 55 novos óbitos em decorrência do coronavírus, registrados em 36 municípios gaúchos, o Rio Grande do Sul chegou ao acumulado de 10.567 vítimas fatais por Covid-19 nesta quinta-feira. Os óbitos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), ocorreram no período entre 2 e 28 de janeiro. O boletim estadual de hoje também informou a inserção de 3.693 novos casos de infecção, distribuídos por 277 cidades, contabilizando ao todo 540.157 casos confirmados de contaminação. Destes, 95% estão recuperados e 3% em acompanhamento médico.

A taxa de ocupação de leitos de UTIs no Estado é de 75,2% nesta qunta-feira, de acordo com o painel de internações da SES. Os dados mostram que das 2.009 hospitalizações em unidades de terapia intensiva: 39,4% são de pacientes com Covid-19, 6,1% com a suspeita da doença e os demais 54,5% correspondem a pacientes internados por outras doenças. Contudo, os números podem ser mais elevados visto que 34 dos 299 hospitais gaúchos estão com os dados em atraso.

Mais de 122,8 mil pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Dentre os grupos considerados prioridade na primeira fase, os profissionais de saúde correspondem ao maior número, com mais de 90,2 mil pesssoas vacinadas.

Óbitos registrados pela SES

Alegrete (mulher, 73)

Alegrete (homem, 61)

Alvorada (homem, 69)

Cachoeirinha (mulher, 84)

Candelária (homem, 78)

Canoas (mulher, 61)

Colorado (homem, 60)

Cruz Alta (mulher, 6 meses)

Dom Pedrito (mulher,46)

Eugênio Castro (homem, 69)

Fortaleza do Vale (mulher, 87)

Gravataí (mulher, 97)

Ibarama (homem, 61)

Ijuí (mulher, 88)

Imbé (mulher, 72)

Jaguari (homem, 91)

Morro Reuter (mulher, 58)

Novo Cabrais(homem, 40)

Novo Hamburgo (homem, 85)

Novo Hamburgo (homem, 64)

Passo Fundo (homem, 64)

Pelotas (homem, 49)

Porto Alegre (mulher, 88)

Porto Alegre (homem, 72)

Porto Alegre (homem, 82)

Porto Alegre (homem, 64)

Porto Alegre (homem, 82)

Porto Alegre (mulher, 52)

Porto Alegre (mulher, 92)

Porto Alegre (mulher, 77)

Porto Alegre (homem, 66)

Porto Alegre (homem, 80)

Porto Alegre (homem, 66)

Rio Grande (homem, 48)

Santa Cruz do Sul (mulher, 57)

Santa Cruz do Sul (homem, 66)

Santa Maria (mulher,65)

Santa Vitória do Palmar (homem, 54)

Santana do Livramento (homem, 71)

Santo Antônio da Patrulha (homem, 61)

São Leopoldo (homem, 68)

São Leopoldo (homem, 69)

São Leopoldo (homem, 75)

São Leopoldo (homem, 77)

São Leopoldo (homem, 75)

São Leopoldo (mulher, 75)

Sarandi (homem, 72)

Taquari (homem, 37)

Taquari (mulher, 78)

Teutônia (mulher, 79)

Três Passos (homem, 51)

Tupaciretã (homem, 70)

Vale do Sol (mulher, 57)

Veranópolis (mulher, 61)

Vila Flores (homem, 74)