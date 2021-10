Com 8 desaparecidos, buscas em Brumadinho completam mil dias

publicidade

Passados exatos mil dias do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham diariamente nas áreas atingidas pela lama com o objetivo de localizar as vítimas que não foram identificadas. Nesta quinta-feira (20), quando a operação chega ao milésimo dia, oito pessoas levadas pela onda de rejeitos ainda seguem desaparecidas. As demais 262 já tiveram a identificação confirmada por peritos da Polícia Civil, responsáveis pelas análises genéticas dos corpos localizados em meio ao lamaçal.

O último corpo encontrado em "boa preservação" foi achado no dia 02 de outubro deste ano. Ele foi enviado para o IML (Instituto Médico Legal) que ainda tenta descobrir se trata-se de uma vítima já identificada ou de um dos oito nomes ainda desaparecidos.

A operação de buscas em Brumadinho é considerada uma das maiores ações de busca e salvamento das américas. Desde o rompimento, em 25 de janeiro de 2019, 4.142 bombeiros de Minas Gerais atuaram na missão. Além disto, agentes de outros 16 Estados cooperaram nos trabalhos, além da Força Nacional, Forças Armadas e Exército de Israel.Desde então, diferentes estratégias foram adotadas, com o objetivo de conseguir resultados em meio a mudanças na característica do solo.

Neste período, as buscas foram interrompidas apenas duas vezes, em função da pandemia de covid-19. As pausas aconteceram entre os dias 21 de março e 26 de agosto de 2020 e entre março e maio de 2021.

Veja quem são as oito vítimas ainda não encontradas:

Cristiane Antunes Campos

Lecilda de Oliveira

Luis Felipe Alves

Maria de Lurdes da Costa Bueno

Nathalia de Oliveira Porto Araújo

Olímpio Gomes Pinto

Tiago Tadeu Mendes da Silva

Uberlândio Antônio da Silva