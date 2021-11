Com 99,5% de vacinados contra a Covid-19 em Porto Alegre, doses não descansam no domingo

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 prosseguiu, neste domingo, em dois pontos em Porto Alegre, Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, na Lomba do Pinheiro, e na Escola Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Sarandi. Houve boa procura para recebimento de primeira, segunda e terceira dose. Até o momento, a Capital já passou de 1,2 milhão de vacinados (99,5%) com a primeira aplicação.

Na instituição centenária Floresta Autora, clube negro fundado em 1872, quem era imunizado poderia aproveitar a feira afro, que vendia produtos ligados à identidade da etnia próximo à unidade móvel. A primeira dose era oferecida a pessoas com 12 anos ou mais. A segunda dose esteve disponível para vacinados com Coronavac/Butantan há pelo menos 28 dias e quem havia recebido aplicação com Oxford/AstraZeneca e Pfizer há pelo menos oito semanas.

Este era o caso de Ricardo Almeida, 33 anos. “Esse momento é muito importante. O Brasil precisa seguir adiante e só com a vacina a gente conseguirá estabilizar para a economia melhorar”, conta. No local também ocorreu o dia derradeiro do mês de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Já a dose de reforço estava disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose há seis meses, idosos, profissionais de saúde e de apoio à saúde com esquema vacinal completo há cinco meses e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias. A Escola Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha também recebeu um número de pessoas, idosos em sua maioria.

No sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou 2.751 doses de vacinas contra a Covid-19 nos cinco locais de imunização. Foram 106 vacinas de primeira dose, 1.130 de segunda dose e 1.515 doses de reforço. O Shopping João Pessoa foi o ponto de maior movimento, com 1.418 doses aplicadas. A ação na Esplanada da Restinga somou 357 doses. Já as unidades de saúde Assis Brasil, Mato Sampaio e Primeiro Maio aplicaram 724, 131, e 121 doses, respectivamente.