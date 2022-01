Com avanço da Covid-19, internações em leitos clínicos aumentam 91,5% no RS

publicidade

O crescimento dos casos confirmados para Covid-19 no Rio Grande do Sul já reflete nos números de internações. Em duas semanas, a ocupação de leitos clínicos apresentou alta de 91,5%, passando de 141 internações, em 27 de dezembro do ano passado, para 269 no final da tarde de hoje. De acordo com dados do painel Coronavírus RS, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), são nove dias seguidos de aumento das hospitalizações em leitos clínicos.

Com mais 6.349 casos confirmados hoje, o número de pessoas infectadas pela Covid-19 em janeiro totaliza 28.712, mais do que o dobro do registrado durante todo mês de dezembro do ano passado, quando foram contabilizados 12.034 casos da doença. As hospitalizações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentavam estabilidade em relação à véspera, com 164 pacientes em estado grave com diagnóstico confirmado e outros 114 casos suspeitos.

Em Porto Alegre, a procura por serviços de urgência e emergência seguia elevada, a exemplo da semana anterior. Com apenas 9 leitos, o Pronto Atendimento da Lomba do Pinheiro (PALP)operava bem acima da capacidade, com 31 pacientes em observação. A taxa de lotação era de 344,44%. Conforme monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o tempo de espera para atendimento no PALP era de 3 horas. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na Zona Norte, que conta com 17 leitos, tinha 28 pacientes em observação.

Conforme o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Cláudio Oliveira, os profissionais de saúde que atuam na UPA - que é vinculada ao GHC - têm relatado aumento da demanda por atendimento. "A procura está muito maior, com muitos casos positivos. É isso que está chamando mais atenção, porque antes até podia ter demanda, mas não eram todos casos positivos. Agora tem dado muitos casos positivos. E tem Influenza também", destaca.

