Com flexibilizações, Porto Alegre vive desafio de conscientizar população sobre a Covid-19

Em uma espécie de retrospectiva, o secretário municipal da Saúde de Porto Alegre, Pablo Stürmer, avaliou os últimos dois meses após a chegada do novo coronavírus na Capital. Segundo ele, com um pouco mais de 10 dias do registro do primeiro caso, foi constatada a transmissão comunitária do vírus na cidade e com isso a prefeitura procedeu com o distanciamento social. A partir de agora, com as flexibilizações de algumas atividades econômicas, uma nova fase do enfrentamento à doença se inicia na cidade. “Acho que nessa retomada o desafio é manter a conscientização da população, reforçando que é preciso continuar evitando aglomerações, adotar hábitos de higiene, e também precisamos estar bem atentos porque certamente teremos uma maior detecção de casos com a ampliação da testagem e a retomada da circulação das pessoas”, comentou.

Segundo Stürmer, durante esse tempo, as medidas de fato frearam o avanço da Covid-19 em Porto Alegre e o sistema de saúde “ganhou tempo” para se preparar. “Se olharmos para a curva de internados em leitos de UTI, é possível observar que estabilizamos ela exatamente depois da suspensão das aulas. Com isso conseguimos ter um tempo suficiente para uma boa preparação”, reiterou.

Conforme Stürmer, agora a testagem está sendo ampliada, foi encaminhada a implantação de leitos clínicos no Hospital Vila Nova e também está em andamento a abertura de mais 62 leitos no Hospital Independência, que devem ser erguidos num prazo de 35 dias.

“Foi um período bastante adequado para organização da nossa rede para responder à chegada do novo coronavírus e possibilitar que, aos poucos, a gente procure retomar as atividades econômicas que tiveram a suspensão nos últimos meses”, destacou. Além da preparação do sistema de saúde, Stürmer enfatiza que a população também pôde se preparar com a adoção de novos hábitos como lavagem frequente das mãos, uso de álcool em gel e uso de máscaras.

Em busca de equilíbrio

O principal desafio agora, segundo Stürmer, é manter o equilíbrio entre o aumento da circulação do vírus e a capacidade econômica da cidade. “Devemos abrir a cidade novamente, aos poucos, mas é preciso estarmos atentos às evoluções dos casos, caso tenhamos uma subida muito rápida, poderemos retroceder nas medidas”, garantiu, reforçando que todas as determinações são feitas com base científica. “A gente concedeu as medidas e optamos pelo distanciamento no momento que pareceu mais certeiro, se tivéssemos esperado uma semana, não teríamos tido o sucesso que tivemos”, lembrou.

Além disso, Stürmer reiterou que é preciso reconhecer o esforço que a população tem feito durante o distanciamento social. “A circulação de veículos e de pessoas no transporte coletivo reduziu significativamente, temos uma excelente adesão por parte da população”, afirmou. Sobre os próximos passos, Stürmer garantiu que a Secretaria Municipal da Saúde observa diversos indicadores para conter o avanço do novo coronavírus na cidade. Entre elas está a mobilidade, o movimento nas Unidades Básicas de Saúde e o número de pessoas que consultam com sintomas gripais, o fluxo nas tendas montadas exclusivamente para atendimento de pacientes com síndrome gripal e, além disso, também a evolução dos casos.

Entre todos os indicadores analisados, Stürmer enfatizou que o “maior referencial” e o que exige um monitoramento constante é o número de pacientes internados nos leitos de UTI. “Porque todos que chegam na UTI com suspeita, são testados, e por aí a gente tem uma medida clara e precisa de quanto está repercutindo e de certa forma é o que mais queremos monitorar porque o grande objetivo, considerando que não há tratamento específico para o novo coronavírus, é garantir o acesso aos leitos de UTI para os casos mais graves”, disse.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.