Com mais de 3 milhões de casos, Brasil passa dos 100 mil mortes por Covid-19

Sem considerar a subnotificação, o Brasil alcançou neste sábado uma marca triste em razão da pandemia de coronavírus. O país chegou a 100.477 mortes por Covid-19, além de 3.012.412 casos da doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas mais 905 óbitos – 391 deles ocorridos nos últimos três dias. Apesar de 2.094.293 pessoas já recuperadas da doença, há 817.642 em acompanhamento.

São Paulo, que passou neste sábado de 25 mil vítimas, é o estado no país com maior número de mortes. Já Tocantis, que até aqui contabilizou 444 mortes, é o que perdeu menos pessoas para a Covid-19. O Rio Grande do Sul, com 83,5 mil casos, já teve 2.346 mortes.

Em razão da marca ultrapassada, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal decretaram luto oficial de três dias pelas vítimas.