Com mais de 62,2 mil casos, Brasil registra 1.171 óbitos por Covid-19

publicidade

O Brasil registrou neste sábado 62.290 novos casos e 1.171 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúde. Com a atualização, o País passa a acumular 202.631 óbitos e 8.075.998 casos desde a primeira notificação da doença em território nacional, registrada em 26 de fevereiro.

Ainda de acordo com os dados do governo, 7.144.011 pessoas se curaram da Covid-19 e outros 729.356 casos estão em acompanhamento. A taxa de letalidade da doença respiratória no Brasil é de 2,5% e os óbitos acumulados corresponde a 96 a cada 100 mil habitantes.