Com mais de 7,3 milhões de infectados, Brasil se aproxima de 190 mil mortes pela Covid-19

publicidade

O Brasil registrou 961 mortes pela Covid-19 e 46.696 novos casos da doença nesta quarta-feira, segundo balanço do Ministério da Saúde. Até o momento, a pasta soma 7.365.517 casos e 189.220 óbitos.

Do total de infectados, mais de 6,4 milhões estão recuperados do coronavírus, de acordo com o ministério, e outros 770.941 seguem em acompanhamento para a doença.

A letalidade da Covid-19 — o percentual de mortos em relação aos infectados — se mantém em 2,6% no país.

Veja Também