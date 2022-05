Com mais sete mortes, sobe para 45 número de vítimas da dengue no RS

publicidade

Subiu para 45 o número de pessoas que morreram em decorrência da dengue neste ano no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), os últimos sete óbitos foram registrados em Porto Alegre, Boa Vista do Buricá, Jaboticaba, Lajeado, Putinga e Rondinha, essa última com duas mortes.

Com a atualização da SES, 24 municípios gaúchos já tiveram ao menos um óbito em razão da dengue em 2022. Com seis, Igrejinha é a cidade onde mais pessoas morreram até o momento. O município do Vale do Sinos é seguido por Horizontina e Porto Alegre, que registraram quatro mortes, cada.

Em relação às contaminações, 32.887 pessoas já testaram positivo para a enfermidade. Desses, 28.190 foram casos autóctones, ou seja, contraídos sem que o paciente tenha viajado. Ao todo, a SES recebeu 65.992 notificações. Além dos casos confirmados, 19.223 seguem em investigação, 9.936 foram descartados e 3.946 deram resultado inconclusivo. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 446 são considerados infestados pelo Aedes aegypti – mosquito transmissor da doença.

Ainda sobre a atualização desta terça-feira, a SES informou que o aumento na quantidade de óbitos e casos decorre de uma instabilidade na exportação dos dados do sistema de notificação federal (Sinan). Com isso, os dados ficaram sem atualização desde 25 de maio.

Hospitalizações

Pelo acompanhamento da SES, 53 pessoas permanecem internadas em tratamento pela dengue, sendo oito delas – sete adultos e uma criança – em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). Outros 45 pacientes – 42 adultos e três crianças – recebem tratamento em leitos clínicos, destinados a casos de baixa e média complexidade.

Ainda de acordo com a Pasta, houve uma redução no número de hospitalizados nos últimos sete dias já que, há uma semana, eram 136 pessoas nessa situação, somando leitos clínicos e de UTI.

