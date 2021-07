Com previsão de frio intenso, Defesa Civil reforça campanha do agasalho no RS

publicidade

Com a aproximação de uma massa de ar polar que promete trazer muito frio ao Rio Grande do Sul, as campanhas de arrecadação de agasalhos ganharam ainda mais importância nesta semana. Ainda que o recolhimento e distribuição tenham começado em maio, neste ano, o governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre decidiram não estabelecer um final para as campanhas. Alimentos, pela primeira vez, estão sendo arrecadados.

Conforme o balanço mais recente da Defesa Civil do Estado, até a última sexta-feira, foram recebidas 574 mil peças. De acordo com coronel Júlio Cesar Rocha Lopes, coordenador da Defesa Civil, o gaúcho é muito receptivo aos chamados por doação de roupas e mantimentos, portanto, é fundamental reforçar as solicitações por peças em bom estado de conservação.

Assim que recebidas, as doações são triadas e distribuídas em 72 horas. “Precisamos, em especial, de roupas de criança, calçados e alimentos não-perecíveis”, destaca. As peças são arrecadadas em locais como o Centro Administrativo do Estado (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1501), inclusive com drive-thru no local, em horário comercial, em supermercados da rede Zaffari e quartéis da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros.

Já a campanha de Porto Alegre arrecadou desde maio até a metade de julho 143 mil peças e distribuiu 112 mil agasalhos a diversas entidades. Assim como no Estado, a Prefeitura da Capital ressalta que há maior necessidade por cobertores e peças infantis. O Gabinete da Primeira-Dama, que coordena a campanha, também destaca que os alimentos não-perecíveis são muito bem-vindos.

Doação de ração

A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos mantém, pela primeira vez, em conjunto com a arrecadação de agasalhos, uma campanha de doação de ração para cães e gatos abandonados, cuidados nas ruas ou em lares temporários por entidades, protetores e amigos da causa animal.

Mais de mais de 100 pessoas já se inscreveram para o recebimento das rações. Uma das grandes dificuldades dos protetores é que as doações diretas diminuíram desde o começo da pandemia. A arrecadação é feita na Central de Doações da Defesa Civil do Estado, que fica na Avenida Borges de Medeiros, 1501, em Porto Alegre, das 9 às 15h.

Confira os pontos de doação

Pontos de coleta da campanha estadual

Pontos de Coleta nos supermercados Zaffari e Bourbon, Bourbon Shopping e Moinhos Shopping

Unidades Sesc e Senac

Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros

Central de Doações da Defesa Civil do RS: de segunda a sexta, das 8h30 às 18h (av. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas, Porto Alegre) e drive-thru de segunda a sexta, das 9h às 15h.

Coordenadorias regionais da Defesa Civil do RS, Metropolitana, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo

Pontos de coleta da campanha em Porto Alegre

Lista completa com os endereços

Paço Municipal – Praça Montevideo, 10 – Centro Histórico

Shopping Praia de Belas- Av. Praia de Belas, 1181 – Praia de Belas

Rede Zaffari de Supermercados

Loja Lima e Silva – Rua Lima e Silva, 606 – Cidade Baixa

Loja Santa Cecília – Av. Ipiranga, 3000 – Santa Cecília

Loja Fernandes Vieira – Rua Fernandes Vieira, 401 – Bom Fim

Loja Cabral – Rua Paraguai,100 – Rio Branco

Loja Otto Niemeyer – Av. Otto Niemeyer,601 – Tristeza

Loja Hípica – Av. Juca Batista, 4255- Hípica

Loja Andradas – Rua dos Andradas, 933- Centro Histórico

Loja Marechal Floriano – Rua Marechal Floriano, 333 – Centro

Loja Fernando Machado – Rua Fernando Machado, 860 – Centro Histórico

Loja Boulevard – Av. Assis Brasil, 4230 – Passo D’ Areia

Shopping João Pessoa – Av. João Pessoa,1831 –Azenha

DMAE -24 de outubro,200- Moinhos de Vento

Posto Comercial Centro- Rua José Montaury, 159- Centro

DEMHAB- Av. Princesa Isabel,1115 – Santana

Barra Shopping Sul- Av. Diário de Notícias, 300- Cristal

Flowork -Green Office Caixeiros- Rua Mostardeiro,777-14º andar- Moinhos de

Vento

Rua da Praia Shopping- Rua dos Andradas, 1001- Cetro Histórico

SAM’S Club – Av. Sertório, 6600- Anexo A- Sarandi

11. BIG Zona Sul – Av. Eduardo Prado, 330 – Prédio 1 – Bloco 3 – Loja 01 -Vila

Nova

BIG Sertório – Av. Sertório, 6006- Sarandi

BIG Cristal –Av. Diário de Noticias, 500 – Cristal

CARRIS – Linhas de ônibus

Shopping Iguatemi – Av. João Wallig, 1800- Passo D’ Areia

Shopping Passeo Zona Sul- Av. Wenceslau Escobar, 1823- Tristeza