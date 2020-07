Com recuo do nível do Guaíba, moradores retornam para as casas nas Ilhas

publicidade

A manhã de quinta-feira foi um pouco mais tranquila para os moradores das ilhas do Arquipélago - Grande dos Marinheiros, das Flores, Pintada e Pavão. A baixa do nível das águas do Guaíba possibilitou que as famílias voltassem para casa e também que os caminhões que realizam a entrega de materiais de reciclagem pudessem trafegar na região.

A Defesa Civil de Porto Alegre divulgou nesta quinta-feira que o nível do Guaíba atingiu 2,16 metros na estação Cais Mauá. Até sábado, existe a previsão da ocorrência de vento Nordeste o que deve ajudar no escoamento da água em direção a Lagoa dos Patos. A Defesa Civil, com base no monitoramento hidrológico da sala de situação da Sema, prorrogou o alerta de inundação na região do Arquipélago até as 18h de sábado. Conforme o órgão, a previsão de chuvas moderadas (30mm a 60mm) na Metade Norte do Estado e a vazão de outras bacias hidrográficas em direção ao Guaíba poderá afetar a rotina das comunidades ribeirinhas em Porto Alegre.

Na avenida Nossa Senhora Aparecida, na ilha Grande dos Marinheiros, a recicladora Franciele Salvato da Silva comemorou o recuo das águas e a consequente liberação da via para a circulação de veículos. "Estávamos há três dias sem poder trabalhar. Graças a Deus a água está baixando", ressaltou. Já dona de casa Solange Menezes disse que a baixa da águas possibilitou a limpeza do pátio. Mesma iniciativa teve o aposentado Carlos Siqueira, que junto com os filhos Valtair e Marcelo, tratou de limpar o terreno com mangueira.

Hoje, as seis famílias (15 pessoas) que estavam no abrigo emergencial da prefeitura, montado na escola estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros, retornaram para suas casas. A estrutura na instituição de ensino não será desativada. A escola possui dez salas de aula reservadas para pessoas desabrigadas, cozinha e dois banheiros com chuveiro quente. No local, são oferecidos refeições, materiais de higiene, roupas e cobertores.

A Defesa Civil de Porto Alegre e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por órgãos municipais e instituições parceiras (Corpo de Bombeiros Militar e CEEE), seguem com a continuidade das providências previstas no Plano de Contingência de Enchentes, priorizando a integridade física das pessoas e cumprindo os protocolos de contenção da propagação da Covid-19. A Defesa Civil de Porto Alegre informa que no caso de emergência, os moradores devem ligar para o telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul no telefone 193.

O programa Mesa Brasil Sesc entregou uma tonelada de alimentos a moradores da Colônia de Pescadores Z5, na rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada. Ao todo, 70 famílias do local que foram atingidas pelas chuvas dos últimos dias receberam frutas, verduras e bolos da marca Isabela. Somente no primeiro semestre de 2020, o programa já realizou a entrega de mais de 404 mil quilos de alimentos em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Durante o período de pandemia da Covid-19, o Mesa Brasil também está recebendo doações por meio de transferências ou depósitos bancários. Mais informações no site www.senacrs.com.br/doacoes.