Com tempo instável e garoa, parques e praças têm movimento fraco em Porto Alegre

Com tempo nublado e garoa em pontos isolados de Porto Alegre, parques e praças receberam público abaixo da média para um fim de semana neste domingo. Mesmo com temperatura agradável, o tempo instável e a ameaça de chuva afastou a presença de usuários, que normalmente lotam as áreas de lazer no domingo. Na Orla do Guaíba, algumas pessoas ocupavam o Parque Moacyr Scliar sem se importar com a garoa que atingia a região durante a tarde. Nos estacionamentos do entorno, que sempre estão lotados e bastante disputados, sobravam vagas.

Na Redenção, que completou 86 anos como Parque Farroupilha, o movimento de público era fraco. Apesar do tempo ruim, os amigos Roberto Ivan Raul Jakubaszko e João Carlos Vieira Silveira – ambos integrantes do Conselho de Usuários e Amigos do Parque Farroupilha – caminhavam pelo parque.

Eleito prefeito do Parque Farroupilha, Jakubaszko avaliava melhorias para o local. "A ideia é ajudar a comunidade a fazer com que a Redenção fique mais gostosa para todos nós. E atrair a população essencialmente aos quatro canteiros que a gente tem que é o rozeiral, o Recanto Oriental, onde se comemora o ano novo chinês, o Recanto Europeu, e o Recanto Alpino", destaca.