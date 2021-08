Com variante Delta, Ministério da Saúde vai intensificar vacinação

publicidade

Com o avanço da variante Delta do coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou que vai intensificar a vacinação contra a Covid-19 no país. Mais 4,5 milhões de doses das vacinas Coronavac e Pfizer deverão ser distribuídas neste fim de semana.

"Dia de sábado é dia de trabalho aqui no ministério, estamos atentos à variante Delta, que tem preocupado as autoridades sanitárias do mundo. Já temos em alguns Estados transmissão comunitária dessa variante. Por isso, estamos acelerando a campanha de vacinação", afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em live divulgada nas redes sociais neste sábado.

"Discutimos o cenário mundial e estratégias para embasar tomada de decisão, principalmente sobre campanha de vacinação e sobre a variante Delta", diz o ministro.

Nesta semana, mais de 9,7 milhões de doses foram entregues ao PNI (Programa Nacional de Imunização), do Ministério da Saúde. Do dia 1º de agosto ao dia 6, o Brasil recebeu 2 milhões de doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan; 6,7 milhões de Pfizer e 1 milhão de AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Já são mais de 184 milhões de imunizantes enviados aos estados, dos quais 89,5 milhões vieram da Fiocruz; 62,8 milhões do Instituto Butantan; 27,5 milhões da Pfizer; e 4,7 milhões da Janssen.

Balanço

O Brasil bateu nesta sexta-feira a marca de metade da população vacinada com ao menos uma dose de um dos imunizantes contra covid-19, de acordo com o Mapa da Vacinação do R7. Até agora, 106 milhões (50,1%) receberam a primeira dose, enquanto 44,9 milhões (21%) concluíram o esquema vacinal, com as duas doses ou com a vacina de dose única da Janssen. A campanha de vacinação contra a covid-19 começou em 17 de janeiro. Desde então, cerca de 150 milhões de doses foram aplicadas.