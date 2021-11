Combate ao incêndio em área florestal prossegue em Mostardas

publicidade

O combate ao incêndio florestal que atinge uma plantação de pinus prossegue nesta segunda-feira na localidade de Cacimbas, em Mostardas, no Litoral Sul. Os efetivos do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Comando Ambiental da Brigada Militar e Polícia Civil, além de equipes do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Balneário Pinhal (Scab) e de brigadistas da Isdra Florestal, estão mobilizados para conter as chamas que começaram na quarta-feira passada.

Por terra, os bombeiros atuam para debelar o fogo e impedir o alastramento. Pelo ar, o helicóptero da Polícia Civil transporta e despeja água sobre a vegetação que está queimando.Segundo o diretor da Divisão de Operações Aéreas da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil, delegado Carlos Iglesias Junior, a aeronave já realizou entre 70 e 80 lançamentos de água sobre o fogo, sendo que cada um de cerca de 700 litros de água, retirada de lagoas próximas com um bambi bucket, uma espécie de balde gigante.

"Operação com grande desgaste físico da equipe pelas implicações operacionais, sempre de risco acentuado....", frisou o delegado Carlos Iglesias Junior, observando que encontram-se também equipes de apoio de solo e abastecimento da aeronave. Um levantamento fotográfico e georreferenciamento tem sido realizado com o objetivo de mapear a extensão da área afetada, que fica perto da RST 101.

Veja Também

Segundo o comandante do 3º Pelotão do 9º Batalhão de Bombeiros Militar (9º BBM) em Cidreira, sargento Alexandro Silveira, o local é de difícil acesso. De acordo com ele, um posto de comando foi montado na região. “Na noite de domingo, a queima ainda estava sem controle”, avaliou. A expectativa agora é que a chegada da chuva auxilie na extinção das chamas. “A gente fica mais otimista”, afirmou.

No início desta tarde, o primeiro tenente Joel Cardoso, do 9º BBM, comemorou o sucesso do trabalho. “Logramos êxito e conseguimos apagar pequenos focos….”, avaliou. “Montamos equipes para avançar o terreno. Delimitamos a área de combate”, explicou.

”Esperamos que venha a chuva amanhã”, manifestou o primeiro tenente Joel Cardoso. Ele frisou que os efetivos permaneceram na área mesmo de noite e madrugada.

Já a Defesa Civil Municipal de Mostardas monitora as localidades distantes de cinco quilômetros, apontadas como prováveis zonas de impacto da fumaça. Nenhuma família havia sido ainda retirada das comunidades vizinhas.

Combate ao incêndio em área florestal | Foto: PC / Divulgação / CP