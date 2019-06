Começa recuperação do telhado do Terminal Triângulo

publicidade

A primeira fase da recuperação do Terminal Triângulo, na zona Norte de Porto Alegre, começou nesta quinta-feira com uma análise da equipe técnica da empresa responsável pelos trabalhos. Nos próximos dias, deverá começar a montagem do canteiro de obras. O local está sem cobertura há quatro anos e meio devido a um temporal em dezembro de 2014 que destelhou a estação e receberá os serviços de fechamento e revitalização da estrutura e da iluminação. A reforma foi viabilizada por meio de parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Zaffari. O conserto está orçado em cerca de R$ 1,6 milhão.

Em seguida, ocorrerá a remoção de estruturas danificadas, limpeza, pintura e instalação de telhas metálicas e em policarbonato. O planejamento da obra, estabelecido em conjunto pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), pela empresa executora e pela EPTC, prevê a execução em trechos. “O objetivo da prefeitura é causar o menor transtorno possível para quem utiliza o Terminal Triângulo. Para isso, será feito um trabalho integrado e coordenado para que cada fase seja cumprida e vá sendo liberada para o fluxo de ônibus e usuários”, ressaltou o secretário da Smim, Marcelo Gazen.

A prefeitura e o Zaffari assinaram, no dia 15 de janeiro, um Termo de Conversão em Área Pública, que vai permitir a reforma da cobertura do terminal como compromisso da empresa para que possa instalar um novo empreendimento na zona Norte da cidade. De acordo com o decreto 18.431, de 22 de outubro de 2013, para a construção de empreendimento de grande porte (terreno maior que 3 mil metros quadrados), a empresa deve doar à prefeitura 20% da área, decorrente do parcelamento do solo, constante no Plano Diretor. No caso específico, esta doação em área foi substituída pela execução de um serviço no entorno do futuro empreendimento e considerado pela prefeitura como de extrema importância para a população.

Os usuários do terminal localizado na avenida Assis Brasil saudaram a recuperação da estrutura. O terminal é utilizado pelos passageiros que pretendem se deslocar para a Região Metropolitana de Porto Alegre, no caso as cidades de Cachoeirinha, Gravataí, e Alvorada, e para o Centro da cidade. Moradora do bairro Sarandi, a comerciária Inês Siqueira disse que finalmente as pessoas estarão protegidas nos dias de chuva. "Precisou o Zaffari colocar a mão para que o projeto de recuperação saísse do papel", destacou.

Um total de pelo menos 100 linhas de integração que circulam por Porto Alegre e pela região Metropolitana - Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí, passam pelo Terminal Triângulo, segundo levantamento da EPTC. A área total é de aproximadamente 15 mil metros quadrados, com cobertura em 7 mil metros quadrados.