Começam bloqueios parciais na Ponte do Guaíba

Iniciou na noite de sexta-feira, e vão até segunda-feira, os bloqueios parciais na ponte do Guaíba. O motivo é a manutenção do pavimento do vão móvel, que será substituído durante esses três dias. De acordo com a CCR Via Sul, concessionária que administra a via, os içamentos do vão móvel não serão feitos durante o fim de semana.

Os bloqueios iniciaram no sentido interior-capital por volta das 21h de sexta-feira. Ao longo de todo final de semana eles serão feitos de forma pontual ao longo da ponte. A CCR Via Sul garante que uma faixa estará sempre liberada nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com a empresa será trocado o pavimento que faz a ligação com a parte metálica do deck, justamente no vão móvel que é içado. Segundo o gestor de engenharia da CCR Via Sul, Elvio Torres, a obra é complexa por envolver diversos processos.

Entretanto, ele garante que na segunda-feira às 6h o trânsito será liberado. “Caso ocorra algum imprevisto o que pode acontecer é finalizarmos em outra data, mas nossa intenção é terminar tudo neste fim de semana.” Ao todo, 60 pessoas estão envolvidas com a reforma que será feita nos 58 metros do vão móvel.