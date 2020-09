Comissão cobra falta de uso de 19 leitos de UTI do Hospital Beneficência, em Porto Alegre

publicidade

Integrantes do Grupo de Trabalho pela Transparência na Covid-19 estiveram no Hospital Beneficência Portuguesa na manhã desta terça-feira, verificando qual é a situação da instituição situada no Centro de Porto Alegre. Dos 71 leitos que o hospital conta atualmente, 19 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que mesmo em meio à pandemia não tem nenhum paciente internado.

É a segunda visita que o grupo faz a uma estrutura hospitalar subutilizada ou sem uso na Capital. A primeira visita técnica do grupo ocorreu no Hospital Parque Belém, no dia 17 de agosto. Nesta terça-feira, participaram o diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) Eduardo Dias, e os deputados estaduais Dr. Thiago Duarte (DEM) e Tiago Simon (MDB), que criticam a posição da Prefeitura de Porto Alegre por não ter contratualizado os leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Município alega que a instituição tem uma dívida por serviços cobrados e não prestados e a Associação Beneficente São Miguel (ABSM) aponta a gestora anterior da instituição como responsável pelo valor devido.

Dias, do Simers, se diz surpreso com o que encontrou no Beneficência: uma UTI toda pronta para atender pacientes. “Na verdade, o Sindicato Médico desconhecia que estes leitos de fato existiam todos prontos, montados e que estavam todos desocupados. Isso certamente poderia trazer um certo alívio para hospitais que tem um pouco mais de ocupação. O Beneficência Portuguesa tem uma capacidade de receber até 100 pacientes e a taxa de ocupação está muito aquém disso”, avalia o médico.

Os parlamentares expressaram indignação com o que viram. “Na semana passada, o próprio governo do Estado contratou 10 leitos de UTI aqui da Beneficência, mostrando que do ponto de vista técnico, não existe nenhum impeditivo que este hospital possa oferecer sua infraestrutura para a saúde pública da Capital”, acredita Simon.

“É surreal, mostra a falta de gestão e a ineficácia da atuação da Prefeitura. Os 19 leitos estão à disposição do setor público. E isso já poderia ter sido feito muito antes pela Prefeitura de Porto Alegre”, alfineta Duarte. Ambos lideram o grupo de trabalho formado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (ALRS) no dia 30 de julho com o objetivo de fiscalizar as ações de emergência de saúde, decorrente do novo coronavírus, pela Prefeitura da Capital.

Também participam ainda o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Trindade, a coordenadora do Núcleo de Estudos do Hospital de Pronto Socorro (HPS), Niura Dri, o diretor geral do Tribunal de Contas do Estado do RS, Cézar Luciano Filomena, a coordenadora adjunta do Conselho Municipal de Saúde, Ana Paula de Lima, e a assessora do Ministério Público de Contas do RS, Isadora Formenton Vargas.

Em nota emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o trabalho dos parlamentares foi classificado como de caráter eleitoreiro. “Comparado a outros hospitais privados da cidade, o Beneficência é o único que não está sendo ocupado. Estranha o fato dessa defesa enfática dos parlamentares, acham que é adequado utilizar recursos públicos como sustentáculo de instituições privadas? Este Grupo de Trabalho trata-se de instrumento político-eleitoreiro criado por dois parlamentares cujos partidos compõem a mesma chapa de pré candidatura à Prefeitura”, rebatem.

A respeito da situação do hospital, a nota aponta a incapacidade de prestação de serviços públicos. “A Secretaria Municipal de Saúde reforça a informação de que Hospital Beneficência Portuguesa é um hospital privado. A instituição possui dívida com o município, de cerca de R$ 10 milhões por serviços recebidos e não prestados ao cidadão, o que já demonstra a falta de efetividade do serviço e a incapacidade de prestar serviços públicos. Por sua vez, a SMS efetivou contrato em 2019 com o objetivo de abater valores da dívida da instituição através de serviços prestados. Este contrato precisou ser rescindido após o hospital deixar centenas de cidadãos sem atendimento que haviam sido agendados para o Beneficência”, afirmam.

A ABSM, também em nota, diz que cabe ao prefeito Nelson Marchezan Júnior explicar a opção por não contratar os leitos do Beneficência e que apesar da visita da comissão, ainda se mantém apreensiva sobre o destino da unidade, inaugurada no dia 24 de julho.

“O hospital não está num discurso político. Não queremos política dentro do hospital. Queremos atitude e ação. Quem quiser apoiar será bem vindo. Mas que não seja utilizado como plataforma ou discurso política, mas que seja como a visita dos dois deputados: uma visita técnica. O Hospital Beneficência Portuguesa não está fechado. Está aberto e em crescimento”, ratificam.